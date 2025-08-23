Mujer queda atrapada bajo la caja de un volteo

Una mujer resultó gravemente lesionada tras quedar aparentemente prensada una pierna bajo la caja de un camión de volteo, luego de un aparatoso accidente vial registrado la mañana del viernes en el Periférico Norte, a la altura de la colonia Bosques del Pedregal, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

El percance dejó además a otro herido y miles de pesos en daños materiales.

Invasión de carril

De acuerdo con la versión de testigos, todo ocurrió cuando un colectivo de transporte público que circulaba por el sector presuntamente invadió el carril contrario.

Esto ocasionó que se impactara de frente contra el camión de color blanco, el cual tras el fuerte golpe se descontroló y acabó proyectándose contra la fachada de una vivienda particular.

El encontronazo provocó que el volteo volcara de costado, quedando al parecer la caja encima de una de las piernas de una persona del sexo femenino que en ese momento caminaba por la banqueta.

Vecinos y transeúntes se alarmaron al ver esto, por lo que alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, mientras que el caos y la tensión se apoderaron de la zona.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes de manera coordinada con personal de rescate utilizaron equipo hidráulico para liberar a la afectada que permanecía atrapada.

La fémina fue estabilizada en el sitio y trasladada de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

El chofer del colectivo también resultó lesionado y recibió atención médica. En tanto, elementos de Tránsito Municipal y policías acordonaron el área, desviando la circulación para facilitar las maniobras de rescate y el retiro de las unidades siniestradas.

Autoridades informaron que se inició el proceso correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar la causa exacta del percance.

Mientras tanto, vecinos exigieron mayor precaución por parte de los conductores, ya que este tramo del periférico es muy transitado por todo tipo de unidades.