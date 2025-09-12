Mujer queda malherida al derrapar en motocicleta

Con severas lesiones resultó una persona del sexo femenino al derrapar la motocicleta que manejaba sobre la carretera del camino a La Pita, poco antes de llegar al libramiento Sur Oriente de la ciudad de Tapachula.

Fue identificada con el nombre de Vanesa “N” (26 años), quien perdió el control de la unidad que se arrastró por varios metros, así que automovilistas que circulaban por la zona al ver el aparatoso percance dieron aviso al 911.

Fracturada

Paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch) y de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron para valorar a la joven que presentaba lesiones y fracturas.

Le dieron los primeros auxilios y después de ser estabilizada fue trasladada a un hospital, en donde recibiría atención médica especializada.

Asimismo, la unidad que manejaba estaba a un costado del camino y tenía daños de consideración.

Otros accidentes

De acuerdo con vecinos de la zona, en ese lugar en los últimos meses han ocurrido diversos accidentes similares.

Las autoridades consideran que los percances ocurren a causa del exceso de velocidad al que circulan los motociclistas al ir por esta vía de comunicación.

Por este motivo también exhortaron a los motoristas a que utilicen equipo de protección, como cascos, y que se respeten los señalamientos viales.