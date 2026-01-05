Mujer resulta grave al enredarse con un cable en la 1.ª Sur

En la capital chiapaneca se registró un fuerte accidente luego de que una mujer que conducía una motocicleta se enredara con cables sueltos que colgaban peligrosamente sobre la 1.ª Sur, entre 5.ª y 7.ª Oriente.

El incidente provocó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a la conductora tendida bocabajo sobre la carpeta asfáltica, con visibles signos de dolor y múltiples lesiones, mientras su motocicleta permanecía a varios metros de distancia.

Fuerte caída

De acuerdo con los primeros informes, la persona del sexo femenino se desplazaba de manera normal cuando de forma repentina unos cables que se encontraban a una altura inusualmente baja se les enredaron a la altura del cuello, provocando que perdiera el control de la unidad y cayera violentamente al pavimento.

Testigos solicitaron apoyo médico a través del número de emergencias 911; sin embargo, pese a los reiterados llamados, ninguna ambulancia acudió al lugar.

Recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Emergencia de Chiapas (Erech); pero ante la urgencia y el estado de la lesionada, personas que se encontraban en la zona optaron por subirla a un taxi para trasladarla a un hospital.

El hecho generó molestia entre comerciantes y transeúntes, quienes señalaron el riesgo que representan los cables colgantes en calles céntricas, por lo que exhortaron a las autoridades correspondientes a realizar revisiones y evitar tragedias mayores.