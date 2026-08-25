Mujer resulta herida en impacto de moto y auto

Una mujer resultó lesionada luego de verse involucrada en un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil, registrado en calles de la zona centro de Tonalá.

El percance ocurrió en la intersección de la avenida Hidalgo y la calle Iturbide, cerca del establecimiento conocido como Ajos y Cebollas, donde la colisión provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a la mujer tendida sobre el pavimento y recostada de lado. A pesar de la lesión que presentaba, se encontraba consciente y respondía a las indicaciones del personal de auxilio.

Durante la valoración inicial, los paramédicos detectaron un golpe en la parte posterior de la cabeza, además de sangrado en esa zona. Ante ello, procedieron a brindarle atención prehospitalaria y colocaron un vendaje compreso para atender la herida.

Minutos después arribó una ambulancia de Protección Civil, cuyos elementos continuaron con la atención de la paciente y determinaron que debía ser trasladada a una unidad médica para una valoración más detallada.

La fémina fue llevada al hospital general, donde quedó bajo atención del personal médico para determinar la gravedad de las lesiones y dar seguimiento a su estado de salud.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, el percance generó expectación entre los que se encontraban en los alrededores, además de algunas afectaciones momentáneas a la circulación.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento de los hechos e hicieron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió la colisión.