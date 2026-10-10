Mujer resulta lesionada al volcar con cuatrimoto

Una persona del sexo femenino que conducía una cuatrimoto sobre la carretera federal 190 en el tramo Comitán-La Trinitaria terminó por salirse de la vía y volcar hasta quedar entre los matorrales.

Los paramédicos y bomberos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal llegaron a la zona para atender la emergencia.

El accidente fue en el kilómetro 181+700, a unos metros del entronque a la localidad de Pamala, perteneciente a la demarcación de Comitán.

Se salió del camino

El percance se dio cuando una mujer manejaba la unidad con rumbo al sur, pero ante las condiciones climáticas debido a la lluvia que se registraba en esos momentos el asfalto estaba resbaladizo, esto -aunado a la falta de precaución y al exceso de velocidad- hizo que perdiera el control.

La motorista acabó por salirse de la vía y caer a un desnivel de tres metros. Quedó malherida entre la espesa maleza. Al percatarse, automovilistas reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Una ambulancia y una unidad de ataque rápido con paramédicos y bomberos del Sistema de PC Municipal llegaron para brindar apoyo y atender a la lesionada, la fémina fue inmovilizada en una camilla rígida y rescatada para ser trasladada al hospital regional.

Un grupo de personas ayudaron para recuperar la cuatrimoto y resguardarla en un domicilio particular, con el fin de evitar que oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras la enviaran a un corralón, quienes llegaron para tomar nota de lo sucedido.

Los agentes deslindaron responsabilidades al momento.