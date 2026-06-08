Mujer se ahorca con una soga en su casa

Una persona del sexo femenino de 34 años de edad fue hallada ahorcada en el interior de un domicilio situado sobre la calle San Juan y esquina con la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Adonahí, ubicada en la capital chiapaneca.

Hallazgo

Los elementos policiacos municipales y estatales se presentaron a la dirección mencionada para tomar conocimiento del reporte recibido al número de emergencias 911.

Al acudir se informó que una mujer que fue identificada como Clareli “N”, de aproximadamente 34 años de edad, fue encontrada pendiendo de una soga amarrada al cuello, con la cual se había ahorcado. Por protocolo solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Corroboran muerte

En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas que le brindó la valoración médica; posteriormente, se informó que la fémina ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento se desconocen las causas del presunto suicidio.