Mujer se precipita desde segunda planta

Una movilización policiaca y de equipos de socorro se registró la medianoche al poniente de la zona urbana de la ciudad mágica de Palenque.

Y es que un reporte realizado a los números de emergencias 9-1-1 alertó sobre un posible caso de violencia intrafamiliar.

Al acudir al llamado, los uniformados procedieron a verificar el hecho que se suscitó en un domicilio particular de la colonia Guasivan.

Caída

Ahí, detectaron una persona del sexo femenino que yacía en el piso de la planta baja, quien presuntamente había caído desde la parte superior, a dos pisos aproximadamente.

Traslado

De inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a la mujer identificada como Aurelia “N”, de 38 años, a quien estabilizaron y trasladaron al hospital general, debido a que presentaba posibles fracturas y lesiones producidas por la terrible caída.

Los policías lograron asegurar a un sujeto identificado como la pareja de esta, por lo que serán las autoridades competentes quienes determinen su situación jurídica en las próximas horas. Trascendió que ambos estaban en presunto estado inconveniente.