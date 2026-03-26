Mujer y niña derrapan al ir en motocicleta

Dos personas, una mujer adulta y una niña de apenas 6 años de edad, resultaron lesionadas al derrapar la motocicleta en la que se desplazaban, presuntamente para evitar chocar contra un vehículo que se les atravesó, esto en el municipio de Tapachula.

Fracturada

Los hechos ocurrieron sobre la calle principal de la colonia El Porvenir, al norponiente de la ciudad, a la altura de la caseta de policía, lo que derivó en la movilización de los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE).

En el lugar, los paramédicos proporcionaron los primeros auxilios a Verónica “N” (35 años), quien presentaba una fractura en el fémur derecho y diversos golpes, así como a una menor de edad que también tenía lesiones en varias partes del cuerpo.

Las dos fueron llevadas de urgencia en una ambulancia de Protección Civil al hospital regional para recibir servicios médicos especializados, aunque más tarde ambas fueron reportadas como estables de salud.

De acuerdo con las versiones, un vehículo que se desplazaba en sentido contrario les hizo corte de circulación y a consecuencia de ello, la conductora de la motocicleta perdió el control del manubrio porque tuvo que hacer una maniobra abrupta para evitar colisionar y se impactaron contra el pavimento.

Por estos hechos, las autoridades competentes tomaron conocimiento e iniciaron las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades y localizar al otro involucrado en breve.