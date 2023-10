Naomi requiere de apoyo para recuperar su salud

Naomi es una menor de edad quien hasta hace poco vivía una vida rutinaria como cualquier niña de 13 años. Sin embargo, fue diagnosticada con un tumor en su cabeza, el cual se conoce médicamente como craneofaringioma.

“Desafortunadamente, ella no dio ningún síntoma a lo largo de sus 13 años, pues fue una niña muy sana; no obstante, un tumor se ‘disparó’ en tamaño al entrar a la adolescencia; cuando se le diagnosticó en septiembre de 2021, ya tenía un tamaño de cinco centímetros y estaba oprimiendo el hipotálamo, comprometiendo la arteria carótida y la glándula hipófisis, eso derivó que la operaran y le quitaran el 15 por ciento, siendo referida al hospital ‘Federico Gómez’, en donde todo el tumor fue quitado”, explicó su mamá, Yuliana Ambrosio Martínez.

En la cirugía, en Ciudad de México, ella tuvo una pérdida de más de tres litros de sangre, derivado de algunas complicaciones, y ello originó que al tercer día tuviera un infarto del lado derecho, situación que la pone en un diagnóstico de estado vegetativo con muchas secuelas más.

“Eso derivó que la trajéramos a casa y empezáramos el camino para su rehabilitación y sus gastos médicos. Tiene muchos medicamentos y eso nos ha orillado a estos medios de hacer campañas, eventos y pedir donaciones económicas, así como en especie: pañales, gasas, guantes… el que me quiera donar un medicamento de los que ella [Naomi] ocupa, nosotros los recibimos con los brazos abiertos”.

Mencionó que todo lo que sea para ayudar a su hija es bien recibido, pues tienen la esperanza de que ella se pueda recuperar. “En la actualidad, ella tiene 15 años, y gracias a Dios, aunque me dijeron que el diagnóstico era de que no iba a ver, no iba a caminar, no iba a hablar, ella salió con su traqueostomía y una sonda gástrica para comer. Gracias a Dios, ella puede hablar, perdió la visión debido a que el tumor estaba comprimiendo los nervios ópticos, pero puede hablar, comer; estamos en proceso de que se le quite la traqueostomía, porque también estamos esperando una cirugía en Ciudad de México, porque le tuvieron que quitar el hueso del craneo derecho, por ello estamos esperando la cirugía para la reimplantación del craneo, porque no quieren quitarle la traqueo y que no sea necesario entubarla, si fuera necesario”, añadió.

Reconoció que el gasto de la traqueostomía era fuerte, pues implica cambiar el tubo de manera mensual, cuyo costo oscila en los dos mil pesos.

El pasado mes de mayo le hicieron una resonancia magnética en el Hospital de Especialidades Pediátricas “Dr. Manuel Velasco Suárez” (HEP), donde se reveló que ya no hay presencia del tumor.

Para ayudar

CUENTA BANCARIA

Número de cuenta Santander

6062 3819 9388

Clave interbancaria

014100606238193888

Número de tarjeta

5579 0701 2393 9996

CONTACTO:

961 277 6964