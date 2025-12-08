Navajazo en el cuello lo manda al hospital

Una persona del sexo masculino terminó cortada y desangrándose al recibir un navajazo en el cuello; esto fue al poniente del municipio de Cintalapa. Los primeros informes policiales señalaron una presunta riña como el detonante de la agresión.

Trascendió que minutos después de las 18:00 horas, vecinos del barrio el Mirador realizaron el reporte al 911 pidiendo el apoyo para un hombre que presentaba una hemorragia abundante tras recibir un corte con un arma blanca.

Discusión

Los paramédicos de Protección Civil, junto con elementos de la Guardia Estatal Preventiva y policías municipales, arribaron al sitio haciendo contacto con Iván “N” (29 años) que indicó que un sujeto fue quien lo hirió después de una discusión, la cual se salió de control; posteriormente, el energúmeno se dio a la fuga.

Lo trasladaron al IMSS

Luego de lo anterior, al afectado le colocaron un vendaje compreso para detener la hemorragia y proceder al traslado hacia el hospital IMSS-Bienestar, en donde descartarán lesiones internas que pongan en riesgo su integridad física.

Hasta el cierre de la información, del presunto culpable no se supo nada más.