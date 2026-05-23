Navajean a hombre en la 9.ª Sur tras riña

Lesionado con un arma blanca resultó un hombre durante una pelea callejera registrada la noche del jueves sobre la 9.ª avenida Sur y la calzada Samuel León Brindis, al sur-oriente de Tuxtla Gutiérrez.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas cuando a los números de emergencias se reportó a una persona herida, lo que provocó la movilización de las corporaciones policiacas y los cuerpos de auxilio hacia la zona.

Discusión

Al llegar al lugar, elementos de seguridad localizaron a una persona del sexo masculino con al menos dos heridas provocadas con un objeto punzocortante, por lo que procedieron a tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con fuentes policiacas, la víctima caminaba por el área cuando comenzó una discusión con otro sujeto. La confrontación escaló hasta llegar a golpes y forcejeos, momento en el que el agresor presuntamente sacó una navaja y atacó al afectado.

Tras esto, el responsable huyó del sitio antes de que arribaran las autoridades.

Mientras los elementos policiacos recababan información sobre los hechos, el herido decidió no recibir atención médica ni apoyo adicional, retirándose caminando del lugar por sus propios medios.

Posteriormente, las corporaciones de seguridad realizaron recorridos y patrullajes en los alrededores para tratar de localizar al presunto agresor; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.