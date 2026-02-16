Neblina causa carambola masiva; tres fallecidos

Una espesa neblina registrada la mañana del domingo provocó una carambola masiva en el libramiento Bicentenario, a la altura del tramo que conecta los municipios de Lerma y Xonacatlán, en el Estado de México, dejando un saldo preliminar de tres personas fallecidas y varios lesionados.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando la visibilidad en la zona se redujo de manera considerable debido a la densa capa de niebla que cubría la vialidad.

Automovilistas que transitaban por la vía de comunicación se vieron sorprendidos por las condiciones climáticas adversas, lo que derivó en una reacción en cadena que terminó por colapsar la circulación.

Carambolazo

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades estatales, el impacto inicial involucró a un autobús de pasajeros que se estrelló contra la plataforma de un tractocamión. Tras la colisión, varios conductores que circulaban detrás no lograron frenar a tiempo, lo que ocasionó que otros vehículos se sumaran al choque múltiple.

En cuestión de minutos, la escena se convirtió en un entramado de unidades siniestradas.

Se estima que cerca de 30 vehículos estuvieron involucrados, entre automóviles particulares, camionetas, camiones de carga y un transporte escolar. Algunos quedaron con severos daños en la carrocería, mientras que otros terminaron fuera de la carpeta asfáltica.

Decesos

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos tres personas, entre ellas un motociclista que quedó atrapado en la secuencia de impactos.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a varios lesionados, algunos con heridas de consideración, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la región para su valoración médica.

Elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional y servicios médicos de emergencia trabajaron durante varias horas en labores de rescate, auxilio y remoción de las unidades chocadas.

Las maniobras obligaron al cierre parcial del libramiento Bicentenario, generando congestionamiento vehicular en vías alternas.

Peritos realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar con precisión la mecánica del accidente.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la combinación de exceso de velocidad y visibilidad reducida habría sido un factor determinante en la magnitud del siniestro.

Conforme avanzaron los trabajos de retiro de vehículos y limpieza de la vía, la circulación comenzó a restablecerse de manera gradual.

Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para extremar precauciones ante condiciones climáticas adversas, especialmente en tramos carreteros con alta afluencia vehicular.