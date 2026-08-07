Niño lesionado en impacto a motoneta

Con diversas lesiones resultó un menor de edad al impactarse una motoneta de color negro con azul y una camioneta Ford Ranger de color rojo, al oriente de Tapachula.

Lo anterior debido a que los semáforos del crucero de la calle Central Oriente prolongación y avenida Tuxtepec con la calzada Panteón Jardín, se encontraban fuera de servicio.

Policontundido

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia que atendieron a un niño de 10 años de edad, quien sufrió diversas contusiones.

Por ello, tuvo que ser auxiliado por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), así como de Protección Civil, quienes lo trasladaron de urgencia a un hospital para su atención médica especializada inmediata.

Sobre los hechos, se dijo que se desplazaba en la motoneta acompañado de una mujer adulta que resultó ilesa durante el encontronazo en uno de los cruceros más activos por la alta circulación vehicular.

Al parecer los semáforos se encontraban sin funcionar debido a que las fuertes lluvias provocaron que se fuera la energía eléctrica en el área cuando se dio el percance, del cual tomaron conocimiento elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva que deslindarían las responsabilidades en las próximas horas.

Las autoridades han recomendado a los conductores de vehículos y motocicletas que extremen sus precauciones al manejar durante las lluvias y también cuando los semáforos se encuentren apagados por diversas causas.