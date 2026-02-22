Niño muere ahogado en el río Suchiate

Una tragedia enlutó la tradicional celebración religiosa del Señor de las Tres Caídas, que cada año congrega a cientos de familias en la frontera sur, luego de que un niño muriera ahogado en el río Suchiate, dentro de la demarcación del municipio de Ciudad Hidalgo.

El menor de edad se encontraba bañándose en el afluente, a la altura del paso informal conocido como Los Rojos, cuando presuntamente fue atrapado por un remolino.

Testigos relataron que la corriente lo arrastró y que, pese a los intentos por auxiliarlo de inmediato, el infante desapareció por algunos minutos bajo el agua y ya no pudo emerger.

Perdió la vida

Personas que se encontraban en el sitio lograron rescatarlo y comenzaron a brindarle los primeros auxilios.

Posteriormente fue trasladado de urgencia a un sanatorio en la población guatemalteca de Tecún Umán; sin embargo, al arribar al centro médico se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia del lado mexicano, pero ninguna ambulancia arribó antes de que el menor fuera llevado a territorio chapín. Elementos policiacos acudieron cuando el traslado se había realizado.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del niño ni su nacionalidad. No obstante, de manera preliminar se presume que podría ser originario de Guatemala pues gran parte de las familias que acuden a las actividades religiosas del Señor de las Tres Caídas provienen de ese país.

El hecho ocurrió en el contexto de la tradicional celebración binacional entre Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Tecún Umán, Guatemala, donde cientos de personas acampan en las márgenes y playas del río Suchiate, que funge como línea divisoria natural entre ambas naciones.