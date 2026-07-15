No guarda la distancia y choca por detrás a auto

Con daños materiales valuados en miles de pesos fue como saldó un aparatoso accidente carretero sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 8.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 13:35 horas, por lo que elementos de la Guardia Nacional se movilizaron al sentido de poniente a oriente.

Ahí, se informó que tres vehículos —dos de ellos pertenecientes al transporte público— protagonizaron una carambola que se originó debido a un choque por alcance tras no guardar la distancia necesaria.

A pesar del percance múltiple no se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones en la carrocería de las unidades involucradas, además de que hubo derrame de fluidos automotrices, por lo cual fue necesaria la presencia de los cuerpos de socorro.

Los oficiales mencionaron que las aseguradoras se presentaron para conciliar y llegar a un acuerdo económico para el pago de daños.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar los vehículos y fueron remitidos al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.