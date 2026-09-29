No guarda la distancia y provoca carambola

Tres personas resultaron lesionadas al registrarse una carambola en el municipio de Comitán, provocado por el conductor de una camioneta. El incidente movilizó a paramédicos y agentes de Tránsito Municipal para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 14:00 horas del lunes que se registró el choque múltiple en el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 1.ª y 2.ª calle Sur, sobre el carril que conduce al sur de la ciudad.

Choque por alcance

El percance ocurrió debido a que la persona que manejaba una camioneta Nissan de color rojo, con una lona azul en la parte de la góndola, no guardó la distancia necesaria, por lo que al frenar el conductor de un Volkswagen Golf GTI de color blanco se estrelló contra este en la parte trasera.

El impacto entre ambas unidades hizo que el sedán se impactara en un colectivo de la ruta 48, en donde tres pasajeros resultaron lesionados, entre ellos un menor de edad que se dirigía a la escuela secundaria.

El accidente movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran atención a los heridos, pero tras ser valorados ninguno requirió de traslado a un hospital.

Chofer detenido

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal que llegaron para atender la carambola, quienes detuvieron al conductor de la camioneta y lo trasladaron a la comandancia para proceder al deslinde de responsabilidades en las próximas horas.