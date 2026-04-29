No guarda la distancia y se estampa por alcance

Dos personas quedaron con lesiones debido a un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el carril de alta velocidad del libramiento Norte, a la altura de la 4.ª Oriente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ayer en la mañana.

Transcurrían las 09:20 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al carril de alta velocidad, en el sentido de oriente a poniente.

Al arribar, les dieron a conocer que un transporte público en modalidad de taxi no logró guardar presuntamente la distancia necesaria y acabó estrellándose contra un vehículo particular, dejando como saldo a una mujer y a un menor de edad lesionados.

Los policías de Tránsito y Vialidad Municipal Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. En minutos se constituyó una cuadrilla de socorristas que les proporcionó los primeros auxilios.

Nada grave

Después de la valoración, se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital, así que únicamente fueron estabilizados en el lugar de los hechos.

Más tarde, los vehículos fueron retirados mediante una grúa con plataforma y transportados a un corralón en turno para agilizar finalmente la circulación del embotellamiento que se formó, el cual llegaba hasta la altura del parque del Oriente.