No habrá impunidad en caso Suchiapa ni por niño

Al realizar su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, refirió con relación al tema de Suchiapa, desde hace varios meses se recibieron reportes sobre el incremento de venta de droga al menudeo, principalmente en centros educativos, así como de motocicletas que llegaban a ofrecerlas a estudiantes.

Derivado de ello, se realizaron algunas investigaciones y el 25 de septiembre se llevó a cabo un operativo en el barrio Las Brisas.

Ahí, fueron detenidos Humberto Javier “N”, alias “la Gretel”, Erick Antonio “N”, Marcos de Jesús “N” y Diego Eduardo “N”, quienes fueron trasladados a los separos de la cárcel municipal.

Posteriormente, se recibió una denuncia por parte de la Policía Municipal de que se había fugado uno de los cuatro detenidos y según una versión del director en funciones, llegaron hombres con arma de fuego y lo amenazaron.

El fiscal explicó que, tras las investigaciones, dicha versión se desvirtuó porque se identificó mediante videos que no llegó ninguna persona armada, sino dos vehículos, de los cuales bajaron tres sujetos.

Estos se dirigieron directamente hacia las instalaciones de la cárcel municipal y dialogaron con el director Jesús Antonio “N”, quien está detenido por el delito de evasión de reo, y luego él entregó a uno de los detenidos.

Manifestó que continúan las investigaciones para dar con otros responsables y también para reaprehender al prófugo; por ello, mencionó que se amplió la investigación hacia todo el cuerpo de Seguridad Pública Municipal.

Explicó que se logró el arresto de más personas que fungían como policías municipales, algunos de los cuales eran mandos, otros expolicías y una exfuncionaria que estuvo como jueza calificadora.

Acotó que esta conducta de evadir a los detenidos se hacía de manera periódica y expuso que los propios elementos están aportando datos de prueba, en los que señalan que sus mandos les ordenaban liberar a los detenidos por narcomenudeo y portación de arma de fuego.

Había entrega de sumas de dinero a los mandos y que en diversas ocasiones recibían llamadas del presidente municipal, así como del exedil (quienes ahora están detenidos), donde ordenaban dejarlos en libertad.

Incluso, los elementos dijeron que les informaban que llegaría la Fiscalía a recibir a las personas detenidas; sin embargo, no era la Fiscalía, sino un grupo criminal.

Mencionó que las investigaciones se ampliarán hacia otras autoridades y que se actuará en consecuencia.

Denuncia

Sobre el caso del niño de 6 años, dijo que luego de la denuncia de familiares respecto a un incidente ocurrido en agravio de este, se inició de manera inmediata con las indagatorias. Esto fue en una escuela primaria de San Cristóbal de Las Casas.

Comentó que se tienen dos líneas de investigación. La primera, con base en la información proporcionada por la madre, es una posible agresión por parte de otros niños, resultando en una herida cortante.

La segunda línea, de acuerdo con las declaraciones del personal de la institución, es que la lesión pudo haber sido provocada por jugar en el asta bandera, donde otros también se han lastimado.

El fiscal mencionó que el niño está recibiendo apoyo psicológico para que más adelante pueda rendir su declaración sin ser revictimizado; en tanto, se continúa con los dictámenes tecnológicos, verificando cámaras de videovigilancia para determinar qué sucedió.