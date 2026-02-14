No logra frenar a tiempo y destroza una pick up

Un fuerte accidente vehicular se registró en el acceso principal al municipio de Oxchuc, dejando como saldo varias personas lesionadas y miles de pesos en daños materiales.

El percance involucró a dos camionetas: una unidad tipo pick up de modelo reciente que trasladaba mercancía en la parte trasera y una camioneta de pasaje ejidal, de la marca Nissan Estaquitas de color blanco.

Choque por alcance

De acuerdo con los primeros reportes, esta última no logró frenar a tiempo y se estampó contra la parte posterior del primer vehículo.

Tras el choque, la camioneta de transporte público resultó con severos daños en la parte frontal, mientras que la pick up presentó afectaciones en la zona trasera.

Además, parte del producto que transportaba quedó disperso sobre la carpeta asfáltica, lo que complicó momentáneamente la circulación en el área.

Rápidamente acudieron elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas y posteriormente las trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Autoridades tradicionales tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y la liberación de la vía de comunicación, pues la vialidad se vio afectada.