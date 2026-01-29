No los dejan ingresar a bar y le prenden fuego

Un grupo de sujetos arribó al establecimiento Las Tarimitas, situado en la colonia Terán, en la ciudad capital, quienes con el apoyo de unos bidones con gasolina lo incendiaron, dejando pérdidas materiales totales.

El hecho fue registrado alrededor de las 02:20 horas aproximadamente, hasta donde se movilizaron diversas corporaciones policiales y personal de ataque rápido.

Sofocan llamas

Con el apoyo de agua a presión, elementos de Protección Civil (PC) y Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron las intensas flamas que se elevaron casi cinco metros de altura.

El fuego amenazaba con alcanzar algunos comercios contiguos, no obstante, con el apoyo inmediato se pudo contener las voraces llamas.

Por fortuna, en la escena no se reportaron víctimas mortales ni tampoco personas heridas, únicamente crisis nerviosa.

Los oficiales señalaron que este grupo de personas arribó al negocio para que los atendieran, sin embargo, al ver que el personal ya había cerrado, se molestaron y regresaron en sus unidades con el combustible para provocar el incendio.