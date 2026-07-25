No respeta el rojo de semáforo y choca

Un presunto semaforazo originó un aparatoso accidente de tránsito y dejó a tres personas lesionadas en el cruce del libramiento Sur y la calle Central, al sur de la capital chiapaneca.

De manera preliminar, autoridades señalaron que el percance ocurrió luego de que uno de los conductores presuntamente no respetara la luz roja del semáforo.

El reporte fue recibido a través de los números de emergencias, lo que movilizó a las corporaciones policiacas y a los cuerpos de auxilio. Al arribar al sitio confirmaron que había tres personas con lesiones, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Semaforazo

De acuerdo con información recabada en el sitio, el percance involucró a un automóvil Nissan Tsuru y a una camioneta Toyota SUV de color gris.

Esta última circulaba sobre el libramiento Sur en dirección de oriente a poniente cuando, presuntamente, el conductor del sedán intentó incorporarse mediante el retorno ignorando el alto del semáforo e hizo corte de circulación, provocando el impacto.

Después de la colisión, ambas unidades salieron proyectadas y acabaron con severos daños en la carrocería, lo cual afectó momentáneamente la circulación en la zona.

Paramédicos de Protección Civil del Estado valoraron a las tres personas involucradas, quienes presentaban contusiones y golpes menores. Ninguna requirió ser trasladada a un hospital, así que permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias.

Agentes de la Policía Municipal resguardaron el área y recabaron los primeros datos del percance, mientras que peritos de Tránsito llevaron a cabo el peritaje para deslindar responsabilidades y determinar la mecánica del percance.

Al concluir las diligencias, ambos vehículos fueron retirados con el apoyo de grúas y trasladados al corralón correspondiente, donde permanecerán en tanto se resuelve la situación legal de los involucrados conforme a la ley.