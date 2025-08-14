No respeta la preferencia e impacta en taxi

Daños materiales y al menos dos personas policontundidas fue el saldo de un choque que se registró de madrugada en Comitán, provocado por un automovilista que pretendió ganarle el paso a un taxi, hecho que movilizó a cuerpos de socorro para atender la emergencia.

Lo anterior se registró sobre el bulevar bugambilias en el fraccionamiento Las Flores, en el cruce con la 8ª. calle Sur, al poniente de la ciudad.

No respeta la preferencia

El hecho ocurrió cuando el conductor de un Volkswagen Virtus color gris circulaba sobre la calle con rumbo al oriente, pero al llegar al cruce no se detuvo y pretendió ganarle el paso a otro vehículo.

Por lo que terminó colisionando contra un Nissan Tsuru del servicio público, con número económico 0121 del sitio Tenam Premier, que circulaba hacia el norte.

Vecinos del lugar auxiliaron a los conductores y solicitaron apoyo al número de emergencia 9-1-1, por lo que minutos después acudieron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal para valorar a cinco personas que resultaron policontundidas, pero ninguna ameritó traslado al hospital.

Fueron agentes de Vialidad Municipal que llegaron para realizar los peritajes y mediar entre los conductores, a fin de que dialogaran y convinieran el pago de daños y se deslindaran responsabilidades. Tras un acuerdo, los vehículos fueron remolcados a un taller por el servicio de grúas.