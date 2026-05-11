No respeta la preferencia y causa un encontronazo

La esquina de la 1.ª avenida Sur y 8.ª calle Oriente de la ciudad de Tapachula, fue el escenario de un fuerte accidente entre una camioneta tipo pick up y un vehículo de transporte público en modalidad de taxi, que dejó como saldo a una persona lesionada y daños materiales por varios miles de pesos.

Se pasó el alto

De acuerdo con el reporte, la primera unidad se desplazaba de sur a norte pero al llegar a la 8.ª Oriente, el conductor no hizo el alto correspondiente e impactó al taxi en un costado.

A consecuencia de esto, una persona del sexo masculino identificada con el nombre de Fernando “N”, quien manejaba la unidad de servicio público, resultó con diversas lesiones.

El sujeto tuvo que ser atendido por paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes explicaron que presentaba dolor en la tibia y peroné de la pierna derecha.

Tras valorarlo determinaron que sus signos vitales se encontraban dentro de los parámetros normales, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se hicieron cargo de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades en las próximas horas, mientras tanto, las unidades fueron remolcadas al corralón en turno.