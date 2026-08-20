No respeta preferencia y choca con motocicleta

Por la falta de precaución al conducir se produjo un accidente en un cruce de calles, ya que un accidente ocurrió entre una camioneta Mazda y una motocicleta, que se registró este miércoles en el municipio de Tonalá.

El incidente tuvo como ubicación la esquina de las calles Independencia y avenida Joaquín Miguel Gutiérrez, donde la unidad quedó incrustada en el frente de la camioneta, la cual a su vez presentó daños visibles en esta parte frontal.

De acuerdo con los primeros reportes, por fortuna en el accidente solo se saldó con daños materiales y golpes leves al conductor de la motocicleta sin pasar a ser grave.

Apoyo

Cuando se dio el choque, personas que se encontraban en el lugar auxiliaron y revisaron la situación, mientras se esperaba la intervención correspondiente de las autoridades de Tránsito para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades, que posteriormente se dio la indicación para que se despejara la zona del incidente.