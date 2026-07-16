No respeta preferencia y choca en cruce de calles

La falta de precaución y de respeto a las señales viales, presuntamente fue la causa de un choque entre un taxi y una camioneta particular en el centro de Tapachula, dejando daños materiales de consideración.

Se dijo que el conductor de la unidad del servicio público del sitio Taxi Seguro TX-88, con número económico 0760, que se desplazaba de oriente a poniente sobre la 13ª. calle Oriente, al llegar a la 3ª. avenida Sur no hizo el alto de la vía de preferencia impactándose contra una camioneta color blanco.

Solo susto

Ambas unidades resultaron con daños considerables, aunque afortunadamente los ocupantes solo con crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos para proceder a efectuar el peritaje y deslindar las responsabilidades, aunque se dijo que el taxi no respetó la vía de preferencia.

El percance ocurre a pesar de los llamados de las autoridades para que los conductores de unidades del servicio público y particular respeten los señalamientos viales.