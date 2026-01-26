No respetan el alto y provocan choque

Dos motociclistas, que circulaban a exceso de velocidad y sin respetar los señalamientos viales, resultaron lesionados graves al impactarse contra un taxi en el cruce de la 5.ª avenida Norte y 7.ª calle Oriente, en el centro de la ciudad de Tapachula.

El conductor del transporte público también resultó policontundido. Se trataba del taxi con número económico 1421, perteneciente al sitio Cristóbal Colón, el cual circulaba con vía de preferencia de sur a norte sobre la 5.ª Norte.

Al llegar a la 7.ª calle Oriente fue colisionado en el costado izquierdo por la motocicleta. Los dos ocupantes de esta unidad, que circulaban de poniente a oriente, no respetaron el alto y ante el encontronazo salieron proyectados, quedando tirados sobre la carpeta asfáltica.

Quedaron graves

Por ello, testigos realizaron el reporte del percance y acudieron paramédicos de Protección Civil de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes les brindaron la ayuda y los trasladaron de emergencia al hospital regional, en donde se les reporta como graves de salud.

También el chofer del taxi resultó con contusiones considerables, a pesar de que se activaron las bolsas de aire de la unidad tras el violento golpe que abarcó las puertas del costado izquierdo.

Elementos de las corporaciones policiacas procedieron a cerrar el tránsito, mientras se les brindaba la atención a los lesionados; asimismo, personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargó de iniciar el procedimiento legal para deslindar responsabilidades y proceder al retiro de los vehículos.

Video

En un video de seguridad, de una cámara cercana, se observa cómo sucedió el accidente cuando los ocupantes de la motocicleta no hicieron el alto total en la intersección y se estamparon de forma directa contra el taxi que tenía la preferencia.

A causa de esto, también hubo daños materiales por varios miles de pesos, aunque la peor parte se la llevaron los motociclistas que tuvieron graves lesiones y su estado de salud es delicado.