No respetan el paso en cruce de UnoXUno

Un adulto mayor quedó con múltiples lesiones luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en el cruce de la 6.ª Oriente y 3.ª Norte, en pleno corazón de la zona centro de la capital Tuxtla Gutiérrez.

Dos vehículos particulares colisionaron violentamente tras no respetar la cortesía vial en la intersección regulada por el programa UnoXUno.

Policontundido

Como saldo del impacto, una persona de la tercera edad resultó con múltiples lesiones en las extremidades y contusiones en diversas partes del cuerpo, quedando atrapado momentáneamente dentro de su unidad ante la mirada atónita de los transeúntes.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al citado sitio para tomar conocimiento de los hechos y acordonar el área, ante el riesgo de un segundo percance debido al flujo vehicular constante.

En cuestión de minutos, los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia, arribando paramédicos de Protección Civil Municipal.

Tras una valoración inicial, le brindaron la atención prehospitalaria necesaria para estabilizarlo y posteriormente lo llevaron de urgencia a un hospital cercano para recibir asistencia médica especializada, ante el temor de fracturas severas.

Caos vial

El choque provocó un fuerte congestionamiento vial que se extendió por varias cuadras, obligando a los automovilistas a tomar rutas alternas. Los vehículos involucrados, que presentaron daños materiales significativos en la carrocería, se encontraban inhabilitados sobre la carpeta asfáltica.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se hizo cargo de las unidades siniestradas y de transportarlas al corralón en turno para deslindar responsabilidades, permitiendo finalmente liberar por completo la circulación y normalizar el tránsito en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar los señalamientos viales y el paso en los cruces de UnoXUno, para evitar este tipo de percances que ponen en riesgo la integridad física de los conductores y pasajeros.