No respetan el paso y se estrellan en el centro

La tarde del martes en la zona centro de la capital chiapaneca se dio una colisión que dejó como saldo únicamente daños materiales valuados por miles de pesos, luego de que dos unidades, presuntamente por no respetar la regla del programa UnoXUno, colisionaran.

El reporte fue recibido cerca de las 15:55 horas, lo que movilizó a los policías de Tránsito y Vialidad Municipal hasta el primer cuadro de la ciudad, donde se confirmó que un colectivo del transporte público y un automóvil particular protagonizaron un aparatoso choque en un cruce de alta afluencia vehicular.

Accidente

De acuerdo con la información recabada en el lugar, uno de los conductores habría intentado incorporarse a la vialidad sin ceder el paso, lo que provocó el impacto.

A consecuencia de ello, el particular salió proyectado y acabó sobre las jardineras de la acera, generando alarma entre peatones y comerciantes de la zona.

Aunque el accidente fue aparatoso no se reportaron personas lesionadas, así que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia médica.

Ambos conductores permanecieron en el sitio mientras las autoridades realizaban las diligencias.

Una hora más tarde, con el apoyo de una grúa con plataforma las unidades involucradas fueron retiradas y trasladadas al corralón en turno, permitiendo la liberación total de la vialidad y el restablecimiento del flujo de tránsito.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los señalamientos de tránsito y conducir con precaución para evitar este tipo de percances.