No respetan el rojo del semáforo y chocan

La falta de respeto a los señalamientos viales presuntamente fue la causa de un accidente, el cual dejó daños materiales por varios miles de pesos, esto en el municipio de Tapachula.

Fue en la esquina de la 9.ª avenida Sur y 2.ª calle Oriente, en el centro de la ciudad, en donde ocurrió el percance en el que se vieron involucrados un taxi con número económico 1631 y un automóvil Nissan Sentra de color gris.

En ese lugar funcionan a la perfección los semáforos, pero uno de los conductores no respetó el alto y se registró la fuerte colisión.

Ante ello acudieron elementos de las corporaciones policiacas, siendo los agentes de la Guardia Estatal de Vialidad los que se encargaron de iniciar con las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades.

Ignoran señalamientos

Se indicó que la mayoría de los accidentes se dan producto de la falta de respeto a los señalamientos viales y de los semáforos, dejando como consecuencia afectaciones materiales, lesionados y hasta pérdidas de vidas humanas.

En este caso, los vehículos presentaron daños en sus carrocerías y serán las autoridades quienes determinen las responsabilidades, porque ambos conductores señalaban que tenían la preferencia que les marcaba el semáforo.