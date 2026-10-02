No respetan el UnoXUno y colisionan; tres lesionados

Tres personas resultaron lesionadas luego de que una unidad del transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 7910 y un automóvil particular protagonizaran un choque en calles de la zona centro de la capital chiapaneca, el jueves por la mañana.

El percance se dio alrededor de las 08:20 horas en la intersección de la 5.ª Sur y 3.ª Poniente.

Impacto en intersección

De acuerdo con los primeros informes, el accidente se habría originado luego de que alguno de los conductores presuntamente no respetara la preferencia de paso en el UnoxUno.

La colisión hizo que tres pasajeros quedaran con contusiones, principalmente en las extremidades, por lo cual fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras recibir el reporte, una cuadrilla de socorristas acudió al sitio para valorar a los afectados y proporcionarles la ayuda médica.

Luego de realizar la revisión, los paramédicos determinaron que las lesiones no eran de gravedad y ninguno requería de traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal también acudieron para tomar conocimiento del percance, realizar las diligencias correspondientes y establecer exactamente cómo ocurrió el choque.

Las unidades permanecieron sobre la vialidad mientras se efectuaban las actuaciones, generando afectaciones momentáneas al tránsito en este punto de la zona centro.

Aproximadamente una hora después, una grúa con plataforma llegó para retirar los vehículos involucrados.

Ambas unidades fueron remolcadas y trasladadas al corralón en turno, con lo que finalmente se logró liberar la vialidad y restablecer la circulación en la zona.