No respetan la preferencia y se estampan par de taxis

Una persona policontundida y daños en dos vehículos del servicio público en modalidad de taxi fueron el saldo del choque entre dos taxistas en la ciudad de Comitán de Domínguez, provocado por la falta de precaución y nulo respeto de la preferencia vial, lo que movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Fue cerca de las 12:30 horas del viernes que se registró el percance sobre la 6.ª avenida Poniente en la intersección con 4.ª calle Sur, en el barrio Cristóbal Colón.

Se pasó el alto

Los involucrados en el encontronazo eran un Chevrolet Aveo, con número económico 0105, que circulaba sobre la calle con rumbo al oriente, y un Nissan Tsuru con el número económico 0160, el cual se dirigía al sur.

Esto debido a que uno de los trabajadores del volante no respetó la preferencia vial de la avenida y acabó estrellándose en la parte frontal izquierda de su contraparte, lo que dejó a una persona policontundida. El percance fue reportado al número de emergencias 9-1-1.

En cuestión de minutos arribaron paramédicos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal para valorar al herido, pero al diagnosticar que no sufrió lesiones graves, no fue necesario trasladarlo al hospital.

Fueron agentes de la policía de Tránsito y Vialidad Municipal quienes se presentaron para tomar conocimiento del accidente y llevar a cabo los peritajes, de igual manera exhortaron a los involucrados a dialogar para llegar a un acuerdo, ya que de lo contrario el asunto se consignaría ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades.

Minutos después, el responsable aceptó pagar las reparaciones para dirimir el asunto en el lugar.