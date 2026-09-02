No respetan UnoXUno y se estrellan entre sí

Dos automovilistas que no respetaron el señalamiento de UnoXUno terminaron colisionando ayer por la mañana en el centro histórico de la ciudad de Comitán, lo que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento.

Fue alrededor de las 08:00 horas que se reportó el accidente en el cruce de la 1.ª Norte y 1.ª Poniente, a unos metros de la iglesia de El Calvario.

Ignoran señal

El choque se dio entre un automóvil de la marca Volkswagen Jetta de color rojo, que circulaba sobre la avenida con dirección al norte, y un Nissan Platina de color blanco, el cual se dirigía hacia el poniente de la ciudad.

Tras la colisión ambos vehículos quedaron varados a mitad de la vialidad, la unidad de color rojo tenía daños en la parte lateral izquierda y la contraparte en la parte frontal. El tráfico se vio interrumpido.

Testigos del incidente dieron aviso al número de emergencias 911, lo que movilizó a una patrulla de Tránsito y Vialidad Municipal para que agentes de esta corporación atendieran el percance.

Los involucrados dialogaron para convenir el pago de daños, aunque ninguno aceptaba la responsabilidad, así que se esperaba un acuerdo económico para deslindar responsabilidades al momento.