No se detiene en cruce y colisiona contra un taxi

Cinco personas resultaron lesionadas en un choque que se registró en la mañana del domingo en la ciudad de Comitán, cuando el conductor de una camioneta no respetó la preferencia de una avenida y al pasarse el alto colisionó contra un taxi, incidente que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Eran aproximadamente las 11:00 horas que se reportó el percance sobre la 7.ª avenida Poniente y 6.ª calle Norte, en el barrio de Santa Cecilia.

Se pasa el alto

El choque se dio debido a que el conductor de una camioneta pick up RAM de color gris circulaba sobre la calle rumbo al oriente y al llegar a la intersección no hizo el alto total.

Al cruzar con falta de precaución acabó colisionando contra un transporte público en modalidad de taxi, con número económico 1077, el cual circulaba con preferencia rumbo al norte de la ciudad, dejando a ambas unidades con severos daños y varadas en el lugar de los hechos.

El percance fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Municipal para valorar a cinco personas que resultaron policontundidas, entre ellas al chofer del taxi.

Al sitio rápidamente se presentaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y realizar los peritajes, deteniendo al conductor de la camioneta.

Aparentemente manejaba en estado de ebriedad, por lo que sería certificado por un médico legista que le haría la prueba del alcoholímetro a fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.