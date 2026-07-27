No se detienen en alto de semáforo y colisionan

El fin de semana se dio un choque en el que se vieron involucrados un transporte público en modalidad de taxi y un vehículo particular, en donde los conductores alegaron que contaban con el verde del semáforo a su favor. El percance dejó a una persona lesionada y ocurrió en el municipio de Tapachula.

Los hechos sucedieron el domingo en la esquina de la 18.ª calle Oriente y 9.ª avenida Sur de la colonia 16 de Septiembre, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Leves lesiones

Paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) brindaron la ayuda a Greysi “N” (27 años), quien resultó con lesiones leves, aunque sufrió crisis nerviosa, sin que haya sido trasladada a un hospital y únicamente quedó en el lugar bajo el cuidado de sus familiares.

A pesar de esto se hicieron recomendaciones para su atención y recuperación adecuada.

Los dos decían tener la preferencia de paso por la luz verde del semáforo, por lo que al continuar la marcha se dio el fuerte impacto que, además de la contusionada, también dejó cuantiosos daños materiales.

Al no querer responsabilizarse ninguno de los involucrados, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar las investigaciones para determinar la mecánica del percance y determinar las responsabilidades en las próximas horas.