Nueve heridos en choque entre particular y combi

Un fuerte percance vial en el que se vieron involucrados un vehículo particular y una combi del transporte colectivo, la mañana del domingo en Tapachula, dejó como saldo a nueve personas lesionadas y daños materiales por varios miles de pesos.

El aparatoso accidente ocurrió en la esquina de la 13.ª avenida Sur y 20.ª calle Oriente, en donde el conductor de un automóvil Honda —quien presuntamente iba en estado de ebriedad— no respetó el alto en la avenida e impactó de costado a la Nissan Urvan de la ruta 11 que cubre la zona Septiembre-Centro.

Ante ello, de inmediato se desplegó un operativo con los servicios de emergencia siendo paramédicos de Protección Civil que establecieron que de los nueve lesionados solo dos necesitaban ser trasladados a un hospital.

Todos viajaban como pasajeros en la unidad del transporte público. Entre los lesionados habían solamente adultos, ningún menor de edad.

Por otra parte, agentes de la Guardia Estatal de Vialidad procedieron a iniciar las investigaciones, así que fue asegurado el conductor del vehículo particular para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales que determinarán su situación jurídica.

Se dio a conocer que los daños materiales fueron de consideración, por lo cual ambas unidades tuvieron que ser remolcadas al corralón oficial.