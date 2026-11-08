Obrero cae de más de 10 m y pierde la vida

Una jornada de trabajo terminó en tragedia para un obrero de la construcción, quien perdió la vida luego de caer desde una altura superior a los 10 metros mientras realizaba labores en un inmueble ubicado cerca del fraccionamiento Los Laureles, en la capital chiapaneca.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:20 horas del sábado, cuando el trabajador —identificado como Arturo “N” (51 años)— se encontraba sobre un andamio en la tercera planta de la construcción.

Perdió el equilibrio

Según los primeros reportes, transportaba bloques pero presuntamente perdió el equilibrio y cayó hasta el suelo.

Al percatarse de lo sucedido, su hijo Kevin “N” (26) lo auxilió y lo trasladó de urgencia en un automóvil Nissan Sentra hasta las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, con la intención de que recibiera atención médica inmediata.

Sin embargo, al ser valorado por el personal del hospital se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales, así que se notificó a las autoridades sobre el deceso.

Más tarde, cerca de las 15:20 horas, elementos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron para llevar a cabo las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cadáver que fue transportado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Afectaciones viales

Como parte del procedimiento, el área fue acordonada en un perímetro de casi tres cuadras, lo que ocasionó complicaciones en la circulación vehicular durante aproximadamente tres horas.

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para documentar el accidente y determinar las circunstancias en que ocurrió la caída.