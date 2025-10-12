Ocho lesionados en carreterazo por falla mecánica

Una falla mecánica en los frenos originó un aparatoso accidente carretero sobre la vía de comunicación que conecta la capital Tuxtla Gutiérrez con el municipio de Chiapa de Corzo, a la altura de la zona de Cahuaré, dejando cuantiosos daños materiales y ocho personas lesionadas.

El reporte fue proporcionado cerca de las 13:35 horas del sábado. Agentes de la Guardia Nacional se presentaron al carril de poniente a oriente para tomar conocimiento.

Al llegar les informaron que una unidad de carga de la marca International, se desplazaba sobre el sitio, sin embargo, una presunta falla mecánica hizo que no lograra disminuir la velocidad.

El pesado vehículo terminó estampándose contra una fila de coches, entre ellos, dos unidades pertenecientes al transporte público en modalidad de taxi (uno de la ruta al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo).

Como saldo de la fuerte colisión, ocho personas resultaron lesionadas. Fueron atendidas por paramédicos de Protección Civil y tras valorarlas, dos de ellas resultaron graves de salud, por lo que fueron hospitalizadas de urgencia.

Después de dos horas de intensos trabajos, autoridades de la Guardia Nacional se encargaron de remolcar las unidades involucradas y remitirlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.