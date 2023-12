Octavio Burguete pide apoyo solidario de la ciudadanía

Octavio Burguete es un hombre de la tercera edad, quien padece diabetes y ya no cuenta con las dos piernas, y aunado a ello, está viviendo solo. De origen campesino, cuenta que su vida laboral estuvo unida al campo, sembrando y cosechando productos como frijol, cacahuate, maíz, cilantro, repollo y demás frutos. Posteriormente, Octavio se dedicó a ser velador en diferentes lugares, pero ello solo por un tiempo.

Comparte que tiene algunos familiares pero ellos lo han dejado solo en su casa de la colonia Unidad Chiapaneca, al norte oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Además de no contar con sus piernas, sufre de una lesión en el brazo derecho, cuya condición se ha vuelto complicada para que sane. “Estoy solo, estoy solito, mis hijos me abandonaron, tres hijos me abandonaron; aquí nomás un hermano viene siempre, cada sábado, y me deja para mi tortilla, no sé qué estaré pagando, algo bueno, pero lo que necesito es una ayuda”, expresó.

Explica que sus piernas las perdió como resultado de la diabetes y eso fue lo que provocó el abandono de su último hijo, pues la lesión se le infectó y estuvo en estado de putrefacción, por lo que el daño fue severo, al grado de que, cuando llegó al hospital general Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza, le informaron que si hubiera pasado un día más pudo haberse muerto.

“Otro día más y no lo cuento, pero aquí seguimos; lo que pasa es que Dios no nos quiere todavía, y no es que no nos quiera, sino que cuando nos toca, nos toca”.

Situación precaria

Comenta que con el apoyo que recibe como adulto mayor se ve en la necesidad de destinar ese recurso para pagar la renta de donde vive, el cual es de tres mil pesos cada dos meses, y le quedan cerca de mil 800 pesos bimestrales, por lo que con eso trata de sobrevivir, aunado al apoyo de algunas personas de buena voluntad que lo ayudan.

Indica que en el brazo tiene una lesión que no ha logrado curarse por la diabetes que padece, y sobre los medicamentos que requiere son los que se vinculan al tratamiento de la misma, alimentos o incluso algunos enseres domésticos, pues lo que sea que pueda ayudar a mejorar su condición de vida será bien recibido por don Octavio.CONTACTO

Si deseas apoyar a don Octavio:

Celular: 961 447 80 05