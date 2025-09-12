Ocurre aparatoso choque durante la madrugada

Durante la madrugada de ayer, alrededor de la 01:00 horas, se registró un accidente de tránsito sobre el bulevar Belisario Domínguez a la altura de la 3.ª calle Oriente de la colonia Terán en la capital Tuxtla Gutiérrez, frente al restaurante Bisquets Obregón.

El percance fue protagonizado por dos vehículos particulares que terminaron varados en plena vía, provocando un breve caos vial.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de un Volkswagen Gol intentó hacer una maniobra indebida para ganar el paso a un Chevrolet Aveo, lo que derivó en un fuerte choque.

El golpe provocó que ambos automóviles quedaran atravesados en la vialidad, con daños visibles en la carrocería y en el sistema de suspensión.

Al sitio acudieron paramédicos voluntarios del grupo Emergencias de Chiapas (Emerchis), quienes valoraron a dos personas que presentaban contusiones. Una de ellas tuvo golpes que requirieron de atención médica, aunque ninguna necesitó traslado hospitalario.

Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho, levantaron el parte correspondiente y determinaron responsabilidades para deslindar la situación legal entre los involucrados.

Por último, una grúa remolcó los automóviles siniestrados y los trasladó al corralón oficial.