Operativo culmina con rescate de secuestrado

Lo que comenzó como un reporte de emergencia terminó con el rescate de una persona del sexo masculino que permanecía cautiva dentro de la cajuela de un vehículo, durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en el municipio de Comitán de Domínguez.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que la movilización se originó tras una denuncia recibida por el sistema C5 Escudo Pakal, en la que se alertaba sobre la privación ilegal de la libertad de una persona sobre la carretera federal que comunica a Comitán con La Trinitaria.

Localizan a víctima

Con esa información, desplegaron un operativo de búsqueda los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado, efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las labores condujeron hasta un inmueble ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, donde los agentes localizaron a la víctima encerrada en la cajuela de una camioneta.

Tras asegurar el sitio, la persona fue liberada y quedó bajo resguardo de las autoridades para recibir atención y rendir su declaración.

Aseguramiento

Durante la inspección del inmueble también fueron decomisadas dos armas largas calibre 7.62×39 milímetros, ocho cargadores —entre ellos dos de tambor—, 319 cartuchos útiles, dos placas balísticas y una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2024, que no contaba con reporte de robo.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para ubicar a los responsables y determinar si el inmueble era utilizado para la comisión de otros delitos.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad fue determinante para lograr el rescate con vida de la víctima de secuestro y avanzar en las investigaciones .