Padre e hijo sufren graves quemaduras

Un padre y su hijo resultaron con severas quemaduras tras registrarse un incendio en la ciudad de Palenque, ocasionado presuntamente por la fuga de un tanque de gas estacionario en un domicilio.

Los hechos ocurrieron en la colonia Luis Donaldo Colosio, al poniente de la zona urbana, donde un hombre hacía labores de supervisión en el suministro de gas, acompañado de su hijo.

Durante la maniobra, un pase abierto accidental habría provocado la fuga, lo que generó una flama que alcanzó a ambos.

En un principio se temió que hubiera ocurrido una explosión mayor, sin embargo, las autoridades descartaron esa versión y confirmaron que se trató de un siniestro accidental.

Tanto el padre como el niño sufrieron quemaduras de consideración, siendo este último el más afectado por la gravedad de las lesiones.

De inmediato, vecinos solicitaron ayuda a través del número de emergencias 9-1-1, lo que activó una movilización.