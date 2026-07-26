Par de percances viales; colectivos involucrados

Dos accidentes de tránsito se registraron durante la mañana y tarde del sábado en el municipio de Comitán, los cuales involucraron a un par de colectivos y dejaron solamente daños materiales, sin reporte de lesionados.

El incidente movilizó a las autoridades para atender las emergencias. El primer hecho ocurrió cerca de las 08:30 horas sobre la 1.ª Poniente y 4.ª Sur, en el barrio San José.

Lo anterior se dio cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Tracker de color blanco circulaba sobre la avenida con dirección al norte, pero al llegar a la intersección no respetó la preferencia vial, por lo cual chocó a la unidad del servicio público de la ruta 1-02.

Ambas quedaron varadas en el lugar, por lo que el tráfico vial se suspendió hasta la llegada de agentes de Tránsito Municipal para mediar en el asunto y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Segundo choque

El otro percance sucedió aproximadamente a las 14:00 horas sobre el bulevar Paseo de la Federación, en el carril de sur a norte, en el crucero de la entrada a la Unach.

Esto cuando el conductor de una pick up Ford F-350 de color blanco, no guardó la distancia entre vehículos e impactó por alcance al colectivo de la ruta 2-09.

Los vehículos terminaron sobre el carril de alta y se mantuvieron en el lugar hasta la llegada de oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras, para que atendieran el incidente y tomaran conocimiento.

En los dos accidentes únicamente se reportaron daños materiales, sin reporte de lesionados. Los involucrados dialogaron para convenir el pago de daños para evitar que las unidades fueron remolcadas al corralón.