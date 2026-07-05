Pareja choca en auto y termina grave

Dos personas resultaron con múltiples lesiones y fracturas luego de ser protagonistas de un aparatoso accidente de tránsito registrado sobre el bulevar Andrés Serra Rojas y Presa Cecilio del Valle de la colonia Las Palmas, localizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ayer por la mañana.

El hecho fue registrado alrededor de las 08:35 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento y brindar la ayuda necesaria.

Ahí, se informó que una pareja a bordo de una motocicleta particular se desplazaba de norte a sur sobre el bulevar Andrés Serra Rojas; sin embargo, de forma sorpresiva un automovilista que salía del bulevar Presa Cecilio del Valle en el sentido de poniente a oriente le hizo un corte de circulación.

Del fuerte impacto, las dos personas salieron proyectadas del asiento de la unidad. El conductor quedó con probables fracturas y su acompañante con lesiones en ambas piernas.

Al lugar, rápidamente se movilizaron los paramédicos del Instituto de Bomberos quienes les proporcionaron los primeros auxilios. Minutos después, fueron llevados a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Finalmente, las unidades siniestradas tuvieron que ser remolcadas y remitidas al corralón en turno para liberar la circulación en la zona.