Pareja grave al caer de moto en dren pluvial

Lesiones graves fueron lo que dejó un percance en donde dos personas —un hombre y una mujer— que cayeron al interior del dren pluvial del par vial, al sur de la ciudad de Tapachula, cuando perdieron el control de la motocicleta en que se desplazaban.

Los hechos sucedieron a la altura de los semáforos del entronque de la 7.ª avenida Sur y el bulevar del Internado Número 11, lo que provocó la movilización de los cuerpos policiacos y los servicios de emergencia.

De acuerdo con el reporte, la pareja se desplazaba en una motocicleta Italika de color azul, cuando el conductor aparentemente por el exceso de velocidad no pudo controlar el manubrio, cruzó la banqueta y junto con su acompañante terminaron dentro del canal pluvial de más de un metro de profundidad.

Ante la fuerte caída, ambos presentaron diversas fracturas y lesiones, en mayor medida porque no llevaban cascos de seguridad.

Los motoristas fueron rescatados por elementos de la Policía Municipal y de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE).

Los paramédicos tras revisarlos los subieron a una ambulancia y los trasladaron al hospital regional, reportando su estado de salud como grave.

La semana pasada dos vehículos cayeron en este dren pluvial, esta es la primera motocicleta en sufrir un incidente.

Autoridades han insistido a los conductores que al circular por el par vial tanto de la 7.ª como de la 9.ª avenida Sur, lo hagan cumpliendo los límites de velocidad y respetando las señales de tránsito.