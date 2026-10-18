Pareja lesionada al ser impactada por taxi

Dos jóvenes —un hombre y una mujer— resultaron heridos al ser impactada la motocicleta en que se desplazaban por un vehículo de transporte público en modalidad de taxi, lo cual dejó también considerables daños materiales, esto en Tapachula.

Sin precaución

Fue sobre el libramiento Sur Poniente, a la altura de un centro comercial, que ocurrió el percance cuando presuntamente el taxi Chevrolet Aveo con número económico 0499 salió del fraccionamiento Buenos Aires sin tomar las precauciones y chocó a la motocicleta Italika de color gris.

Ante el fuerte impacto, los dos jóvenes que viajaban en esta última unidad acabaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, así que otros automovilistas dieron aviso al número de emergencias 911. El personal paramédico y de seguridad acudieron de inmediato.

Por ello, personal de Protección Civil brindó atención a los dos heridos, quienes presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

Asimismo, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargó de iniciar el procedimiento relacionado con el accidente para el deslinde de las responsabilidades conforme a la ley.

Los daños materiales ascendieron a su vez a varios miles de pesos, incluso, el transporte público terminó con la fascia delantera desprendida.