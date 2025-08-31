Pareja queda grave al estrellarse en pick up

Debajo de una camioneta, en la que se impactaron por culpa de un corte de circulación, quedó una pareja que se desplazaba en una motocicleta, sufriendo fracturas y lesiones graves, esto en la ciudad de Tapachula.

Los hechos se dieron sobre el libramiento Sur Oriente, a la altura de la parada conocida como El Manguito, cuando el conductor de una pick up Ford 2500 de color rojo salía de una gasolinera para incorporarse a la carretera con dirección al municipio de Tuxtla Chico.

Les obstruyeron el paso

Este no se percató de la circulación de la motocicleta haciendo corte de circulación, por lo cual se fue a incrustar de manera directa, quedando Pedro “N” y Sara “N” tirados bajo el vehículo.

Al darse cuenta de la magnitud del impacto, el conductor responsable se dio a la fuga.

Por otra parte, personas que pasaban por la zona dieron aviso a los cuerpos de emergencia acudiendo paramédicos de Protección Civil que le brindaron atención a los dos lesionados, quienes fueron trasladados al hospital regional. Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad y de las diferentes corporaciones policiacas acudieron al lugar para iniciar con las investigaciones.

Cierran vialidad

Los dos vehículos involucrados quedaron a disposición del Ministerio Público, siendo trasladados a un corralón oficial. Mientras tanto, se llevaron a cabo las acciones necesarias para levantar a los lesionados y los vehículos, por lo que la circulación fue parcialmente cerrada.