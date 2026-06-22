Pareja queda herida luego de un semaforazo

Al ser fuertemente impactadas por una camioneta, una pareja que se desplazaba en una motocicleta resultó lesionada. El conductor no detuvo su marcha, dándose a la fuga con rumbo desconocido, esto en la ciudad de Tapachula.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la 9.ª avenida Sur y 18.ª calle Oriente, en la colonia 16 de Septiembre, en los primeros minutos del domingo, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Se pasó el alto

Se dijo que Hugo “N” (30 años) y María “N” (26) circulaban en su vehículo de sur a norte y al tener el verde que les marcaba el semáforo, siguieron su marcha cuando fueron embestidos por la camioneta cuyo conductor no respetó el alto.

Ante el choque ambos acabaron tirados sobre la cinta asfáltica en donde fueron atendidos por paramédicos del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch). Tras estabilizarlos a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, fueron trasladados al hospital del IMSS Nueva Frontera.

Se dijo que el hombre presentaba una probable fractura de muñeca y lesiones múltiples; en tanto, la mujer tenía contusiones y golpes, por lo que era necesaria la atención médica especializada inmediata.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva también acudieron para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones, con la finalidad de determinar las circunstancias en que ocurrió el percance y tratar de identificar a la camioneta responsable.

En esta esquina son constantes los accidentes que se registran, debido a que los conductores no respetan los señalamientos de los semáforos que funcionan a la perfección.