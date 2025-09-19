Pareja resulta gravemente herida al estamparse

La mañana del jueves se registró un accidente vial en pleno corazón de la capital chiapaneca cuando una pareja, que se desplazaba a bordo de una motocicleta, fue impactada por una camioneta en el cruce de la avenida Central y la 2.ª Oriente.

Semaforazo

El hecho ocurrió alrededor de las 06:25 horas y de acuerdo con los primeros reportes, la colisión se habría derivado de un presunto semaforazo, situación que provocó que los ocupantes de la moto fueran derribados y quedaran tendidos sobre el pavimento.

Al lugar acudieron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos debido a la gravedad de las lesiones de los afectados.

Graves lesiones

Minutos más tarde, personal de Protección Civil Municipal arribó al sitio y brindó los primeros auxilios a la pareja, logrando estabilizarlos antes de trasladarlos de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

La presencia de los cuerpos policiacos permitió controlar la situación y evitar mayores incidentes tras asegurar la zona para facilitar las maniobras de los paramédicos.

Una hora después una grúa con plataforma realizó el retiro tanto de la motocicleta como del otro vehículo involucrado, enviándolos al corralón en turno y liberando finalmente la circulación en la zona.

El percance provocó expectación entre peatones y conductores que a esa hora comenzaban sus actividades.