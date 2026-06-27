Pareja resulta malherida al accidentarse en moto

Un lamentable incidente vial movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde del viernes en San Cristóbal de Las Casas.

Se trataba de una pareja de jóvenes que se desplazaba a bordo de una motocicleta sobre la carretera que conduce a la comunidad de San Antonio del Monte, quien resultó gravemente lesionada al sufrir una caída violenta.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se originó cuando el conductor de la unidad perdió el control por causas aún no determinadas, lo que provocó que el vehículo derrapara y los ocupantes salieran proyectados hacia el pavimento.

El impacto fue de gran magnitud, y debido a que ninguno de los dos ocupantes portaba cascos de seguridad ni protección adecuada, las lesiones sufridas fueron catalogadas como serias por los equipos de auxilio que arribaron al lugar en cuestión de minutos.

Testigos del incidente alertaron de inmediato a las líneas de emergencia. Personal de primeros auxilios brindó la ayuda, estabilizando a los heridos para proceder con su traslado urgente a un hospital de la ciudad, donde fueron ingresados para recibir atención especializada ante la gravedad de las contusiones.

Las autoridades de Tránsito Municipal tras realizar las diligencias correspondientes, reiteraron el llamado a la ciudadanía y a los motociclistas en particular para extremar precauciones al circular por las carreteras rurales y urbanas.

Subrayaron que el uso obligatorio del casco no es una simple sugerencia, sino un elemento vital que, en situaciones como la ocurrida el viernes, puede marcar la diferencia entre lesiones leves y consecuencias fatales.

Asimismo, se hizo un llamado a respetar los límites de velocidad y verificar constantemente las condiciones mecánicas de las unidades, con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes que, lamentablemente, continúan siendo una constante en la región.