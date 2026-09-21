Parranda termina en una volcadura; conductor huye

Un automovilista volcó ayer en las primeras horas de la madrugada en el municipio de Comitán que dejó cuantiosas pérdidas materiales; al salir ileso, el conductor huyó y abandonó el vehículo para evitar su detención, incidente que movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Fue en los primeros minutos de la medianoche cuando ocurrió el percance sobre la 9.ª calle Sur, entre los fraccionamientos Las Flores y Comitlán, al poniente de la ciudad.

Se impacta contra banqueta

El automovilista circulaba a bordo de un vehículo de la marca Ford Fiesta de color negro, cuando debido al estado de ebriedad en el que se encontraba perdió el control del volante, se estampó contra la acera peatonal y quedó recostado sobre el costado izquierdo.

El conductor resultó ileso y abandonó la unidad para dar aviso a sus familiares, con el fin de que llegaran en su auxilio; mientras tanto, los vecinos reportaron el percance al número de emergencias 911.

Al corralón

Al sitio rápidamente acudieron policías de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos, realizando los peritajes correspondientes y después ordenaron remolcar el automóvil al corralón en turno para su resguardo como vehículo abandonado en accidente de tránsito.

De igual manera se presentó una persona del sexo femenino quien dijo ser la madre del joven accidentado; indicó que se responsabilizaría por los daños provocados para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.